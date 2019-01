Brief 3 ’Leerkrachten zijn vogelvrij’

Vroeger kwam dit gedrag nauwelijks tot niet voor omdat er gezag op de scholen was en de directie achter de leerkracht stond. Er was in de klas orde en regelmaat. Nu is dat op de meeste scholen ver te zoeken en zeker als er zoveel nationaliteiten op een school zitten. De leerlingen zijn dan veelal de baas en niemand durft ze aan te pakken want dan komen de ouders verhaal halen. Dit is ook de echte reden waarom zo weinig studenten voor het onderwijs kiezen. Ze zijn volkomen vogelvrij. Op heel veel scholen mogen mobieltjes in de klas en komt er van lesgeven vaak weinig terecht.

Het begint al op de basisschool daar hoort een leerling al te leren hoe hij/zij zich moet gedragen. Wat dat betreft kan het Nederlandse onderwijs wat van Canada leren. Daar staan de deuren van de klaslokalen tijdens de lessen gewoon open en als je door de gangen loopt, hoor je helemaal niets. Daar heerst orde en gezag en dit is de enige voorwaarde voor goed onderwijs. Zolang dat in ons land niet het geval is, zal het met het onderwijs nooit goed komen.

C. Jong, Stede Broec

