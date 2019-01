’Leraren de baas op school’

Ook al pompt de overheid steeds meer geld in om het onderwijs, het zal de situatie op de scholen niet verbeteren. Het ’nekvelincident’ staat niet op zichzelf want agressie, klieren, schelden en zelfs een verkrachting moeten in de doofpot gestopt worden om reputatieschade van scholen te voorkomen.

Dat zelfs de politie het advies geeft geen aangifte te doen wegens bedreiging omdat dat de situatie van de leerkracht kan verergeren is te gek voor woorden. Op school zijn de leerkrachten de baas en daar hebben leerlingen en hun ouders rekening mee te houden. Zijn ze het daar niet mee eens dan maar zoeken naar een andere mogelijkheid om hun kroost de waarden, normen en respect bij te brengen en dat allemaal dus zonder subsidie van de overheid.

Mevr. Brugman, Lelystad