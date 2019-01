Brief 1 ’We missen respect en ontzag’

In de 70’er jaren werd het normaal om de onderwijzer of onderwijzeres bij de voornaam te noemen, hier ging het al fout. Er bestond op dat moment geen afstand meer tussen leerling en leerkracht, het respect verdween en ouders gingen eerder verhaal halen als hun kind slechte cijfers kreeg voor een bepaald vak. Later werden leerkrachten bedreigd en ook in elkaar geslagen en in deze tijd verdween tevens het ontzag voor de politie. Ontzag naar ouderen en respect voor elkaar, dat missen we.

Ton Randshuizen Nieuw-Vennep

