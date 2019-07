Uitslag Stelling: FvD-kiezers in hemd gezet

Veel respondenten - maar liefst 58% geeft aan FvD te hebben gestemd - voelen zich in hun hemd gezet. „Ik had mijn hoop op Forum voor Democratie gevestigd vanwege de ideeën over migratie en het klimaat. De beginselen zijn helemaal niet verkeerd. Maar ruziënd over straat rollen, verziekt de partij”, schrijft iemand. En: „Zo amateuristisch! Desastreus, dat gaat veel kiezers kosten. Ik denk zelfs dat het de ondergang van FvD zal worden. Zo jammer, want de huidige regeringspartijen ben ik ook zat.”

„Twee kapiteins op het schip die niet dezelfde koers willen varen. Dat gaat gewoon niet”, zo kenmerkt een deelnemer het voortdurende gerommel binnen de partijtop. Dat stapelde zich verder op na de verkiezingen toen Henk Otten, medeoprichter en lange tijd naast Baudet de belangrijkste man bij Forum, in een kranteninterview kritiek leverde op de partijleider. „Otten is niet boreaal genoeg”, schrijft iemand. Een ander: „Die Baudet vindt vooral zichzelf erg geweldig. Zoals zo vaak gaat eigenbelang boven het belang van de kiezer en de partij. Haantjes die elkaar het succes niet gunnen.”

Zondag werd oud-penningmeester Henk Otten uit de partij gezet, officieel wegens vermoedelijke ’financiële malversaties’ - een greep uit de kas en gerommel met facturen. „Ze hebben een stok proberen te vinden om de hond te slaan.” De helft van de stellingdeelnemers (52%) denkt dat de andere visie op de partijkoers Otten de das heeft omgedaan. „Hij heeft een te veel naar de VVD leunend politiek inzicht. Daarnaast zijn, zo lijkt het, zijn financiële daden niet zo chique te noemen”, stelt een stemmer.

Ook iets meer dan de helft (55%) meent dat Thierry Baudet met de affaire-Otten zijn ware gezicht heeft getoond: hij duldt geen tegenspraak. „Hij ontpopt zich als alleenheerser. Een zelfingenomen groot kind met af en toe goede ideeën.”

De geëscaleerde partijoorlog komt niet meer goed; de lijmpoging van senator Dorien Rookmaker, die in het belang van de partij beide kemphanen weer samen wil brengen, maakt weinig kans. „Nee, daarvoor is er te veel gebeurd”, denkt 82%.

Veel stemmers trekken parallellen met de LPF, dat, na de moord op Pim Fortuyn, groot werd en zelfs meeregeerde, maar door onderling gekrakeel ten onder ging. Ook bij de PVV en 50Plus ging het met horten en stoten. „Het zijn groeistuipen”, stelt iemand. „De plotse populariteit doet bijna elke nieuwkomer de das om. Een paar personen maken de partij populair, daarna krijgen die onderlinge meningsverschillen en alles begint te wankelen.” Een ander: „Eerst de rotte appels eruit, dan komt er stabiliteit.”

Ondertussen is Henk Otten niet van zins zijn zetel in de Eerste Kamer op te geven en wil hij een eigen partij oprichten. Bovendien bereidt hij een smaadzaak voor tegen Baudet en Forum. „Elkaar met pek en olie besmeuren, afkatten en met modder gooien in de media. Jammer dat men in die valkuil is gestapt”, klinkt het. „Maar dat doet niets af aan de doelstellingen, Forum kan wel tegen een stootje.”