’VVD verliezer in zaak kinderpardon’

Ⓒ EPA

De strijd om het kinderpardon is gestreden. Honderden afgewezen asielzoekers krijgen daardoor alsnog een verblijfsvergunning. Grote verliezer is de VVD die middels fractie-voorzitter Dijkhoff hard had ingezet op een vertrek van al die asielzoekers, maar uiteindelijk toch in het zand beet, vindt Jan Muijs.