’Aarde onleefbaar door overbevolking’

Alle andere milieumaatregelen halen niets uit en worden door de overbevolking volkomen teniet gedaan. De aarde wordt volkomen onleefbaar door ongebreidelde toename van de bevolking. Politici hoor je hier nooit over omdat ze dat niet durven te benoemen en liever hun kop in het zand steken. Willen we de aarde leefbaar houden zullen we voor minder mensen moeten zorgen. Dan Brown stipt dit probleem ook aan in zijn boek Inferno, al komt een wetenschapper daar wel met een erg radicale oplossing.

Het feit is dat er in de hele wereld maatregelen moeten worden genomen tegen de overbevolking anders hebben alle kostbare milieumaatregelen totaal geen zin en worden er onnodig miljarden verkwanseld. Ben benieuwd welke politieke partij dit nu eens op de agenda durft te zetten.

Gerard Rood, Stede Broec