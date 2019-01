’Afspraak kinderpardon niets waard’

Wat elke Nederlander met enig politiek inzicht natuurlijk al lang zag aankomen... het éénmalig (!) kinderpardon (van 2012) wordt wéér van stal gehaald.

Even recapituleren: 2007, generaal pardon voor 28.000 mensen! Afspraak tussen de politieke partijen dat de opvang voor illegalen (’bed/bad/brood’) gestopt zou worden. 2012, Eénmalig kinderpardon. Afspraak tussen partijen dat illegaliteit voortaan strafbaar zou zijn.

Wat is er van terechtgekomen?

Bed/bad/brood ’bloeit’ als nooit tevoren en iedere gemeente doet maar wat! Amsterdam spant de kroon en gaat 500 illegalen (onder wie de ’gangsters’ van We are here) opvangen, à raison van 20 miljoen euro voor de komende twee jaar, om zogenaamd ’te werken aan perspectief’.

De strafbaarstelling van illegaliteit sneuvelde direct al op het PvdA-partijcongres van 2013 en is nooit geïmplementeerd. Het kinderpardon ging natuurlijk wél door! De VVD heeft zich voor de zoveelste keer in het pak laten naaien!

Gelooft u écht dat er nu wél wat terecht gaat komen van deze ’afspraken’?

Over een paar jaar zullen we ongetwijfeld een herhaling zien van deze schaamteloze politieke voorstelling met bijbehorende karakterloze politici.

Peter Poppe, Amsterdam