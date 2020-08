Brief 2 ’Extreme explosie in Beiroet’

Het deed ons in eerste instantie denken aan de vuurwerkramp in Enschede. Deze knal was extreem hard. Gebouwen, auto’s en voertuigen zijn helemaal weggevaagd!

Sinds 2014 lag er in de haven 2700 ton ammoniumnitraat onveilig opgeslagen. Fabrikanten gebruiken deze stof voor de productie van kunstmest. Maar ook in de mijnbouw wordt het gebruikt als explosief materiaal.

De IRA gebruikte het ook voor de diverse bomaanslagen in het verleden. En seriemoordenaar Breivik gebruikte het voor een bom in Oslo. Maar het spul is ook supergevaarlijk als het in handen zou komen van terroristen. Onbegrijpelijk dat het materiaal in deze hoeveelheid niet eerder is opgeruimd.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

Of op één van de andere brieven: