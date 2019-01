Zuinig zijn op werknemers

Wie wil er nu nog in het onderwijs, de zorg of de gevangenis werken? Bij de politie, brandweer of ambulance? Of bus- of vrachtwagenchauffeur worden? Of je zal maar burgemeester zijn! Te vaak worden deze mensen bedreigd, vernederd en fysiek of mentaal aangevallen. En wat wordt er aan gedaan? Niets, het wordt van kwaad tot erger want er zijn altijd wel weer advocaten die de ’aanvallers’ bijstaan en op hun rechten wijzen. Steun deze beroepsgroepen, geef ze meer bevoegdheden want anders zitten ze allemaal thuis, arbeidsongeschikt, en dat moeten we toch niet willen. Deze mensen zijn hard nodig, daar moeten we zuinig op zijn!

Willeke Jans