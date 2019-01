’Schatkist loopt veel geld mis’

Ⓒ ANP

De Belastingdienst heeft een groot tekort aan personeel. De oorzaak is, dat vele duizenden goede ambtenaren zijn vertrokken als gevolg van een riante regeling die door voormalig staatssecretaris Wiebes is geaccordeerd. De Belastingdienst is nu vaak onbereikbaar en er is ook bijna geen controle meer, denkt Simon Luxen.