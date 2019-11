’Macron gevaarlijker dan Erdogan’

Erdogan is ’what you see is what you get’ en hij maakt geen geheimen van zijn intenties. Macron is gevaarlijker omdat wat hij zegt, plausibel klinkt. Maar het is een Franse president en een Fransman heeft maar één belang en dat is Frankrijk. Al het andere is daar aan ondergeschikt.

En als de VS verdacht gemaakt wordt, betekent dat natuurlijk een opleving van de roep om een Europese defensie, een betere positie voor de Franse industrie en een Frankrijk (samen met Duitsland) als de belangrijkste partij. Met zijn gekonkel zet Macron het succes van de 70-jarige NAVO op het spel vanwege een toevallige passant als de Amerikaanse president die over een overzichtelijk aantal jaren weer het veld ruimt.

Bovendien is het een gotspe omdat Frankrijk een groot deel van het bestaan van de NAVO niets heeft bijgedragen. Frankrijk maakte gedurende tussen 1966 en 1996 geen deel uit van de militaire organen van de NAVO en heeft ons tijdens de Koude Oorlog dus gewoon laten zitten.

Hans Brouwers, Zevenaar