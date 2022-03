NAVO moet bereid zijn te vechten als Poetin ’rode lijn’ overschrijdt

Buitenland

Defensie: Nederlands kamp in Erbil niet getroffen door raketten

Nederlandse militairen die werkzaam zijn in Noord-Irak zijn niet getroffen door een raketaanval op de stad Erbil en zijn ongedeerd. De aanval in de nacht van zaterdag op zondag was niet gericht op het kamp waar Nederlandse militairen zitten, meldt het ministerie van Defensie.