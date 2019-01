Omdat de internetverbinding in de revalidatiekliniek te wensen overlaat, zorgde mijn zoon voor een mobiele verbinding via een simkaart. Na drie dagen was het tegoed echter vrijwel op. Stephanie van Vodafone legt me uit dat dat kan komen door de updates van de laptop. Een uurtje later een sms’je: ’Uw tegoed is opgewaardeerd tot €25. Spoedig herstel, Team Vodafone’

Henk Mulder, Zwolle