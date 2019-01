’Aanpassen Efteling-poppen belachelijk’

Karikaturen van poppen worden als racistisch beoordeeld. De vraag is waarom een droeftoeter die zich hieraan ogenschijnlijk ergert de Efteling bezoekt. Het is een entertainmentpark waarvoor veel entreegeld moet worden betaald. Niemand moet of is verplicht om naar de Efteling te gaan.

Dat de directie haar oren laat hangen, is onbegrijpelijk. Uitgedoste carnavalisten zullen het aanstaande carnaval zwaar te verduren krijgen als zij vermomd gaan als zwarte piet of ander inheemse uitdossing. Het carnaval moet maar afgeschaft worden. De Nederlandse cultuur en tradities zijn blijkbaar doorspekt met racisme en facisme.

J.J. Kaarsenhouder