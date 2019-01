Brief 1: ’Pardon niet afgeschaft maar verplaatst’

Gemaakte afspraken in het regeerakkoord worden heel gemakkelijk omver gekegeld. Rechterlijke uitspraken genegeerd of misbruikt voor eigen partij politiek gewin. Nietszeggende afspraken worden in goedkoop beton gegoten waarvan het betonrot nu al zichtbaar is.

De toestroom van kinderen met hun ouders, familieleden staat open. Het kinderpardon is niet afgeschaft maar verplaatst naar het ambtelijk nivo IND. De hete aardappel is handig over de schutting gegooid. De VVD heeft zichzelf een eigen pardonregeling verschaft.

M. Loyson

