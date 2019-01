Brief 3: ’Een besluit om uit de wind te blijven’

Na het eenmalige kinderpardon uit 2013 zou dit niet meer plaatsvinden. Niets is minder waar. Ik heb best begrip dat er wat moet gebeuren maar de manier waarop is belachelijk. Mijn geloof in de politiek was al beneden peil en deze slappe politiek bevestigt dit.

Ook het ontnemen van de staatssecretaris op het recht van discretionaire bevoegdheid is ook een lachertje. Deze mogelijkheid gaat naar de directeur van de IND en wie is de baas ervan? Inderdaad de staatssecretaris. Kortom een uitstekend besluit om uit de wind te blijven?

Harry Breevoort, Overberg

