’Waarom niet nu al een appverbod?

Tjonge, tjonge, de overheid is tot de conclusie gekomen dat fietsen en tegelijk de smartphone gebruiken gevaarlijk is. Ongetwijfeld zal hier ook een commissie benoemd zijn in het verleden, terwijl iedereen op zijn boeren fluitjes weet dat bovenstaande geen combinatie is om veilig aan het verkeer deel te nemen. Maar eindelijk zijn de schellen van de ogen en wordt per 1 juli het verbod van kracht. Eerder kan vast niet want het zal wel héééél veel voorbereiding kosten. Net zoals andere onderhandse zaken waar commissies vaak onnodig hun zakken vullen.

Bert de Jong, Ermelo