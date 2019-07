Uutslag stelling: ’Van Haga moet opstappen’

De meesten vinden dan ook dat Van Haga had moeten aftreden. „Niet elke fout is even ernstig. Een misdrijf wel, en daartoe wordt rijden onder invloed gerekend”, meldt één van hen. Een ander stelt dat een Kamerlid een voorbeeldfunctie heeft en dus van onberispelijk gedrag moet zijn en anders zijn of haar geloofwaardigheid verliest. „Anders krijg je dat anderen zeggen: ’Waarom mag hij dat wel en ik niet?’”

Velen denken dat het Kamerlid meer dan twee wijntjes op had, zoals hij beweerde toen bekend werd dat hij met te veel alcohol op achter het stuur is gekropen. Veruit de meesten vinden dat bestuurders broodnuchter moeten zijn als ze gaan autorijden.

Een enkeling bagatelliseert de zaak: „Er zijn fouten en fouten. Als het inderdaad zo is dat hij met twee glazen op als dronken werd bestempeld, dan vind ik dat zwaar overdreven. Dat is toch echt iets anders dan straalbezopen.” Een ander verfoeit juist het nuttigen van alcohol alvorens te gaan rijden. „Je moet niet drinken en rijden. Nooit. Al helemaal niet als Kamerlid. Dan heb je een voorbeeldfunctie.”

Los van de straf die hij opgelegd krijgt via de rechter, heeft de VVD Van Haga ook sancties opgelegd. Hij moet vijfduizend euro doneren aan een belangenclub voor verkeersslachtoffers en hij moet vrijwilligerswerk gaan doen. Bijna twee derde van de stemmers vindt dat onvoldoende.

Zijn carrière als Kamerlid heeft al eerder aan een zijden draadje gehangen. Als pandeigenaar in Amsterdam, blijkt dat hij zich niet aan de regels hield. Menigeen meent dat hij toen dat bekend werd al had moeten opstappen. Een respondent vindt dit een ernstiger vergrijp dan met drank op achter het stuur. „ Toen had hij al moeten vertrekken. Het zou dus hypocriet zijn om hem wegens met een slok op achter het stuur de wacht aan te zeggen.”

Of het een groot verlies zou worden als Van Haga zou vertrekken, wordt betwijfeld. Een meerderheid vindt hem niet echt een goed Kamerlid. „Als de VVD Van Haga de wacht aanzegt, dan zijn ze misschien een zetel kwijt, en dat kan het kabinet met een krappe meerderheid van 76 niet hebben”, zo duidt één van hen het probleem voor de VVD. Maar een grote meerderheid vindt dat de VVD hem te veel de hand boven het hoofd houdt.

En hoewel de partij een aangescherpt beleid heeft voor integriteit, geloven de meesten dat de liberalen nog steeds te coulant zijn voor falende prominenten: „De moraal en de integriteit zijn bij de liberalen nog steeds ver te zoeken. Ik begrijp toch echt niet waarom de VVD nog zo groot is.”

Twee derde denkt dat de drankkwestie van Van Haga schadelijk is voor de VVD. Desondanks gelooft minder dan de helft dat dit slippertje van het liberale Kamerlid schadelijk is voor premier Rutte.

Velen denken dat de premier en zijn partij dit wel weer te boven komen. Eén van hen: „Schade voor de VVD en Rutte is ondenkbaar. Ze hebben al meermalen aangetoond zich niks aan te trekken van normen en waarden.”