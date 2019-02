’Burger dokt voor lasten klimaat’

Politici, klimaattafels, journalisten en zogenaamde deskundigen besteden veel aandacht aan een verdeling van de klimaatkosten tussen de burger en het bedrijfsleven. Als dat nu maar goed zit, is er een probleem minder.

Over een objectieve norm voor deze verdeling hoor je niet veel. Logisch, want het is een schijndiscussie. Immers, degenen die het geheel betalen zijn de burgers en zij alleen. De zogeheten ’gele hesjes’ weten dat als geen ander.

Alle klimaatlasten die bij het bedrijfsleven terechtkomen zijn kosten die via de kostprijs van de producten en diensten toch weer doorberekend worden, waardoor de burgers ervoor opdraaien. Daar verandert ook het verhaal van de kansen niets aan. Het bedrijfsleven innoveert toch. Dat is puur eigenbelang.

Concentreer je in de discussie op de maatregelen zelf. Dus ga door op de maatregelen, koop met kernenergie 30 jaar tijd en bespaar zo geld, waarmee je de gele hesjes bij je houdt.

De zogenaamde ’grachtengordelbewoners’ en de GroenLinks-aanhang kunnen de klimaatkosten gemakkelijk betalen en doen sowieso mee.

R. G. A. de Schutter,

Rhenoy

(macro-econoom)