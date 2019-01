’Is slimme meter wel zo slim?’

De meter was in een kwartiertje door de installateur geplaatst en toen ik vroeg hoe en waar ik de standen van het gebruik kon aflezen werd me gezegd dat dat niet nodig was, dat deed Liander wel. En wat gebeurt er als Liander de verkeerde meterstanden doorgeeft aan de energieleverancier?

Ik maakte daar bezwaar tegen omdat ik zelf ook graag wil weten wat mijn gebruik is. Want ik moet het betalen en dan heb je toch het recht om te weten waarvoor je betaalt.

Uitleg werd dus niet gegeven en er was ook geen handleiding bij. Ik moest maar bellen met de installateur. O, en anders kon ik misschien wel mijn buren of een kennis vragen dit even te doen? Navraag bij mijn buren leverde niets op want die begrepen ook niet hoe het werkte.

Ik heb me hier niet bij neergelegd en ben net zolang blijven bellen met de installateur, de energieleverancier en Liander totdat ik er achter was hoe het werkte.

Stijlloos. Ik ben dan wel 87 jaar maar nog niet dement en wil weten waar ik voor moet betalen.

Henny van Gelderen, Amsterdam