Ene Jan van Hoving meldde zich en zijn hobby is ’speuren’ want hij kwam met zoveel nieuws dat ik niet had kunnen vinden. Binnen twee weken was het raak! We hadden hem gevonden en over 1,5 week gaan we hem zien. Hoe mooi is het dat dochter en vader zich herenigen en daar heeft Jan een grote rol in gespeeld. Dank je wel Jan!

P. van Neck, Rotterdam

