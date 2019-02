’Burn-out komt door vrijetijdsdruk’

Tegenwoordig begint het kiezen al jong: een opleiding is een must, ook al heb je nog geen idee wat je wilt worden. Maar dan ook meteen: moet je er niet eerst een jaartje tussenuit, wat van de wereld zien? Als je na een lange studie, vaak nog onderweg van richting veranderend, eindelijk aan de slag bent, begint het nieuwe kiezen. Want je werkt immers om te leven.

En dan komen er al meteen nieuwe keuzes: een opleiding om kansen op een baan te vergroten? Deeltijdwerken, of zelfs als zzp'r aan de slag: want je vrijheid is je grootste goed. Natuurlijk bouw je dan geen pensioen op, dat is toch wel zorgelijk. Vervolgens een sabbatical, want je algemene ontwikkeling moet doorgaan. En natuurlijk die wereldreis, want straks ben je daar te oud voor.

Tussendoor moet nog wat gehaast een gezinnetje worden ingepast, ook al is bijna veertig jaar misschien wat aan de late kant. En dan natuurlijk de zorgen om het pensioen, dat steeds verder verschuift. Heel trots meldt iedereen tegenwoordig dat werken een middel is en geen doel.

Maar vergeet daarbij dat, als je geluk hebt en gezond blijft, je veertig of vijftig jaar van je leven doorbrengt met iets wat blijkbaar door velen als een gevangenisstraf wordt ervaren: met de blik vooral gericht op de dag dat je wordt vrijgelaten.

Niemand minder dan Ghandi zei: als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit een dag te werken. Dat nastreven lijkt me toch een stuk leuker - en vooral gezonder - dan je te richten op wat het uiteindelijk moet opleveren. En dat bijna altijd zwaar tegenvalt.

Burn-out komt niet door werkdruk, maar vooral door vrijetijdsdruk.

Els Voort, Spijkenisse