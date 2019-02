’Nieuw kinderpardon is een gemiste kans’

De bevoegdheid dus, om na alle gerechtelijke beslissingen over gedwongen vertrek van een afgewezen asielzoeker, daar toch nog van af te wijken. Vaak op humanitaire gronden.

Vóór zo'n beslissing hebben verschillende rechters in diverse hogere beroepszaken daar al inhoudelijk naar gekeken. Dus óók naar de humanitaire aspecten. Als dan het uiteindelijk verdict toch vertrek luidt, dan moet het niet meer mogelijk zijn dat iemand anders dan een rechter daar nog eens anders over kan beslissen.

In onze rechtsstaat is altijd het laatste woord aan de - onafhankelijke - rechter. Die discretionaire bevoegdheid had men dus beter kunnen schrappen nu daar de gelegenheid voor was. Dan zou er ook geen nieuw kinderpardon meer mogelijk zijn.

Een gemiste kans dus.

Jan Muijs, Tilburg