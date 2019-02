’Ten Hag, de landstitel is wel prioriteit!’

Juist omdat Ajax na vier jaar geen landstitel te hebben gewonnen, met deze getalenteerde groep die volgend jaar uiteenvalt moet oogsten. De wedstrijden voor de beker en tegen Real in de Champions League zijn leuk, maar een landstitel geeft glans en bewijst dat je over 34 wedstrijden de beste en meest constante ploeg was.

Daarom zal Ten Hag alles uit de kast moeten halen om zijn ploeg voor de resterende competitiewedstrijden weer scherp te krijgen: gedisciplineerd verdedigen, afjagen van de tegenstander en duelkracht tonen zijn de toverwoorden. Voetbalkwaliteiten die tegen Heerenveen en Feyenoord zo pijnlijk ontbraken.

Bas Overmars, Amsterdam