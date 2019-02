’Voor een prikkie een kerncentrale’

Dit jaar verwacht men er nog eens 119 miljoen voor uit te geven. Komt allemaal terecht bij rijke mensen. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en belastingen worden wel door iedereen opgebracht.

Het is totale geldverspilling. Voor 3 a 4 miljard kun je een hypermoderne kerncentrale neerzetten die voor een prikkie tientallen jaren elektriciteit kan leveren, CO2-neutraal. Alle Nederlanders hebben daar voordeel bij, niet alleen de rijken! Laten we niet zo hypocriet doen over kernenergie.

Voorbeeld: De kleine en nog steeds goedwerkende kerncentrale in Petten maakt nucleaire isotopen voor kankerbestrijding. Trad in werking begin jaren zestig. Levert een onmisbare bijdrage aan de behandeling voor kanker. Hoezo kernenergie gevaarlijk?!

Is er in de bijna zestig jaar na dato nog veel technisch en wetenschappelijk verbeterd aan kerncentrales? Veiligheidsrisico’s zijn praktisch nihil geworden.

Cees Koopman, Breda