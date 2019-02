’Alleengaande duurder uit met reizen’

Tot mijn grote verbazing moet ik nu ook voor de vlucht voor twee personen betalen, terwijl ik toch echt maar één vliegtuigstoel gebruik. In mijn geval zou ik dus 1500 euro extra moeten betalen. Al jaren ageer ik tegen de hoge toeslagen van met name cruiserederijen. Als reisorganisaties nu ook al de vluchten van pakketreizen per twee aanbieden is het voor een alleengaande gewoonweg niet meer te betalen.

A. R. Veldhoen, Zwolle