’Keiharde aanpak zegeviert’

We lezen: Bijna de helft van alle slachtoffers van uitbuiting of mensenhandel die elk jaar vallen is minderjarig. Hulde aan de rechter die in deze zaak zijn of haar rug kaarsrecht hield, en ook echt ’recht sprak’.

Goed om te lezen hoe de rechter de advocaat van de verdachte in niet mis te verstane bewoordingen terug op haar plaats zet, toen de advocaat probeerde de verdachte in een slachtofferrol te plaatsen.

Alleen de keiharde aanpak zal hier helpen, door telkens de maximaal mogelijke straf te eisen tegen zowel de pooiers als de klanten. Alleen dan kunnen we deze problematiek het hoofd bieden en ontmoedigen.

Door ook de klanten hard aan te pakken wordt het misbruik van de jonge meisjes behoorlijk ontmoedigd, en zullen de pooiers hopelijk inzien dat bij gebrek aan klanten, hun “handel”niets meer waard is.

De paar jaar celstraf weegt overigens totaal niet op tegen het leed, verdriet, onrecht en pijn wat de piepjonge slachtoffertjes is of wordt aangedaan, alleen maar uit winstbejag.

Ruben Korporaal, Mijnsheerenland