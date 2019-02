Uitslag stelling: Focus op essentiële vakken

Wel denken veruit de meesten dat scholen dit probleem hadden moeten zien aankomen. Velen geven ook ’Den Haag’ de schuld. „Dit is het gevolg van bezuinigingen en niet goed betalen. Je krijgt immers waar je voor betaalt.”

De meerderheid hoopt dat onderwijsinstellingen vindingrijk genoeg kunnen zijn om de tekorten aan te vullen. „Scholen kunnen best wat creatiever zijn, want zij zijn tenslotte natuurlijk gewoon ambtenaren.” Een andere respondent maakt politiek Den Haag verwijten: „Scholen proberen op een heel creatieve manier het tekort op te lossen, maar lopen daarbij tegen regeltjes aan uit Den Haag.”

Sommigen denken trouwens dat het geklaag over het tekort zwaar overdreven is. „Ik denk dat het een politiek spel is om er meer salaris uit te slepen. Zeker tegenover de vrije tijd die ze hebben, krijgen ze meer dan goed betaald. Leraren kunnen het tekort prima met elkaar creatief oplossen.” Twee derde van de stemmers vindt het niet goed dat scholen voor bepaalde vakken minder uren moeten inroosteren. Een andere oplossing is het schrappen van vakken. Volgens de meesten zouden andere vreemde talen dan Engels het beste kunnen verdwijnen van het lesrooster. Op de tweede plek staan de creatieve vakken. „Laten ze zich concentreren op de echt essentiële vakken. Niet te veel talen dus, en weinig lichamelijke opvoeding en creatief geneuzel.” Een stemmer staat er juist heel anders in. „Het is tijd om ’out of the box’ te gaan denken en juist in te zien dat creatieve vakken straks misschien nog wel belangrijker worden dan taal en wiskunde. Straks heeft iedereen een vertaalcomputer en doen computers de boekhouding. Maar wie zorgt er voor het vermaak en repareert de leidingen?”

Een meerderheid ziet graag mensen uit het bedrijfsleven voor de klas. Nog meer respondenten zien leraren die met pensioen zijn gegaan graag weer terugkeren. Aanzienlijk veel minder stemmers vinden het een goed idee als onbevoegde leraren voor de klas zouden staan. Zo schrijft een ervaringsdeskundige: „Ik heb 30 jaar voor de klas gestaan en de kwaliteit van onbevoegden was ronduit slecht. Maar ik denk dat er vooral winst valt te behalen als scholen minder tijd zouden besteden aan randverschijnselen.”

Om mensen te interesseren voor het onderwijs, zouden ze meer moeten verdienen, zo vinden de meesten. Echter, de meesten denken dat het beroep van leraar niet aantrekkelijk is omdat pubers zo vervelend zijn. Een respondent vindt zelfs dat gevarengeld wel op zijn plaats zou zijn om te werken in het onderwijs. „Je moet wel heel dapper zijn om in het onderwijs te willen werken. Voordat we hier hysterisch op gaan reageren, moeten we eerst de ouders maar eens aanspreken op het gedrag van hun kinderen.” En een ander meent: „Niet alleen het ontbreken van respect van leerlingen is de oorzaak van de impopulariteit. Ook het ontbreken van steun uit de maatschappij, maakt dat de leraar met de rug tegen de muur staat. „Begin eerst eens met opvoeden”, klinkt het alom.