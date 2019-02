’Wegblijven uit Saoedi-Arabië is nergens voor nodig’

Zeker, landen waar de mensenrechten met voeten worden getreden, de islam de leidraad is voor de manier waarop de maatschappij wordt aangestuurd en de straffen barbaars zijn, daar zou je best weg kunnen blijven, vindt een aantal bezoekers van Telegraaf.nl.

Willemwriter910 zegt daarover: „Wegblijven. Net zoals dat bij alle islamstaten zou moeten, want het zijn verachtelijke, onderdrukkende ideologieën en culturen. Alleen vrees ik dat niemand ter plekke zich daar iets van aantrekt, want alles draait nu eenmaal om geld en macht, mensenrechten zijn van ondergeschikt belang.” En Rjmkanters vindt: „Waar moord, doodslag en vrouwenonderdrukking, kortom de islam middels de sharia officieel regeert, dien je als beschaafd opgevoed persoon weg te blijven. Er is geen enkel gerechtvaardigd argument om dat te weerleggen.” Ook geld niet, vindt deze reageerder.

Beste maatjes

Maar daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Abigail Kootstra bijvoorbeeld: „Laat iedereen lekker optreden of sporten waar-ie wil. De regering heeft de banden met de Saoedi’s niet verbroken en de koning is ook beste maatjes met de machthebbers. Waarom zouden sporters of dj’s dan roomser dan de paus moeten zijn?” Brulboei heeft daar wel een kanttekening bij: „Dat overheden en werkgevers zaken doen met die middeleeuwse cultuur, houdt niet in dat wij dat ook moeten doen.”

"Laat die Saoedi’s maar eens lekker uit hun dak gaan!"

De meesten vinden dan Joost Luiten en DJ Tiësto heus hun centjes mogen verdienen in die landen. Dat moet ieder voor zich weten, vindt Steven vd Bles: „Sport en entertainment hebben een vrije keuze waar ze heen gaan. Ik zou niet naar een land met dergelijk, door mij als achterlijk gezien, regime gaan. En het feit dat we de discussie hier voeren geeft al aan dat er velen zo over denken.”

En velen dus niet, zoals Klaas_Jan: „Geen problemen mee. Dat had ik ook niet toen onze wintersporters in Sotsji de leider van Rusland de hand schudden en onze Willem-Alexander een biertje met hem dronk in het Oranjehuis. (..) Waar ik wel problemen mee zou hebben, is dat Nederlanders een dergelijk regime zouden verheerlijken.”

Begin van het einde

Sterker nog, een bezoek van ’onze helden’ aan die ’soort landen’ zou de situatie aldaar mogelijk zelfs kunnen veranderen: „Van het WK in Argentinië zeiden ook genoeg mensen dat je niet moest gaan, maar de avondklok is tijdens het WK opgeheven. Toen de regering dit weer wilde invoeren lukte dat niet omdat niemand zich daar aan hield. Het was het begin van het einde daar”, herinnert Szczecin zich. Dat vindt A. Smit ook: „Ze moeten juist wel gaan! Laat die Saoedi’s maar eens lekker uit hun dak gaan! En een paar geestverruimende pilletjes zouden daarginds ook bepaald geen kwaad kunnen.”

En het betoog van Amnesty International dan? Nou, zegt Fgerards: „Zolang de VN toestaat dat iemand uit Saoedi-Arabië voorzitter van de VN Mensenrechtencommissie is, moet iedereen, zeker Amnesty International, zijn mond houden.” Roosje7 vindt daarnaast: „Er zijn tientallen voorbeelden te noemen (van ’slechte landen’) waar ik Amnesty nog nooit over gehoord heb. (…) Boycotten? Van mij mag het, maar dan wel samen één lijn trekken en al die landen op elk gebied boycotten.”

Dus, wat vinden we? Laat maar zitten, zegt Leo III: „Onze regeringsleiders gaan er naartoe, onze industrie haalt er orders binnen, hele rijen Nederlanders spenderen daar hun zwart geld, iedereen tankt hun olie en nu gaan wij weer het braafste jongetje van de klas even de zaken regelen. Wat hebben wij toch een stel idiote wereldverbeteraars in dit land.”