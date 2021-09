’Haags gekonkel ondemocratisch’

Het parlement met 150 Kamerzetels is dan ook een bont gezelschap met (te) veel kleine partijen. Aangezien er nooit een absolute meerderheid wordt behaald door één partij is het praktisch na iedere landelijke verkiezing een heel gedoe on een regering samen te stellen.

Bij deze formatie zouden eveneens kleine partijen (PvdA en GL) de doorslag hebben moeten geven, waarmee ze weliswaar meer invloed hadden afgedwongen, die ze eigenlijk helemaal niet verdienden. De partijen die niet lekker liggen (FvD, PVV, JA21) worden bovendien compleet buiten beschouwing gelaten.

Zou het niet democratischer zijn om gewoon de meeste zetels te tellen vanaf de grootste partij en tot een meerderheid boven de 75 zetels?

Daarna maximaal de betrokkenen twee maanden de tijd geven om een kabinet te formeren. Faalt de formatie dan zal een trekking uit een potje met favoriete kandidaten doorslaggevend moeten zijn. Dat is in mijn ogen democratischer in plaats van het Haagse gekonkel dat nu te zien is.

Wilco Massaar