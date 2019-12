’Staat moet voor fouten opdraaien’

In 2021 gaat daar pas verandering in komen.Veel te laat. Als een maatregel in het voordeel van de overheid is wordt die wel meteen ingevoerd. Dit is toch niet aan de mensen te verkopen, die voelen zich financieel benadeeld door de overheid. De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag kan de spaarders gelukkig nog hoop geven en het zal tijd worden dat de staat de vele miljoenen aan onterecht geïnde spaarrente terug moet storten aan de spaarders. Als iemand ten ontrechte uitkeringen heeft ontvangen is de staat er ook als de kippen bij om het geld met een behoorlijke boete terug te vorderen. Hopelijk wordt de diefstal van de staat nu eens via de rechter rechtgezet. Diefstal moet volgens de Nederlandse wet bestraft worden en dat geldt dus ook voor de Nederlandse staat.

Gerard Rood, Stede Broec