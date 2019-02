’Rekeningrijden doen we allang...’

De discussie over de kilometerheffing laait weer op. Maar wat een drukte over ’rekeningrijden’! Dat doen we toch allang. Immers op iedere liter benzine zit inclusief btw meer dan 95 cent aan accijns.

Bij een gemiddeld verbruik van 1 op 11 in het stadsverkeer en af en toe flink doorrijden op de snelweg, betekent dit grofweg zo’n 8 á 9 cent per kilometer. Dat noem ik ook rekeningrijden.

G. Roest, Zwijndrecht