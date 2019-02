’Laat IS-vrouwen in Syrië blijven’

Plotseling is er grote belangstelling bij de regering (minister Grapperhaus) om IS-vrouwen terug te halen naar Nederland. Er worden verhalen verteld dat zij het erg moeilijk hebben met hun kinderen daar in Syrië.

Eén ding is zeker: deze zogenaamde Nederlanders zijn uit vrijwillige basis naar dat land gegaan om te vechten samen met hun partners. Nu zijn ze daar bijna verslagen en zou Nederland hun problemen zo snel mogelijk moeten oplossen? Ik vind van niet. In dit geval zeg ik: laat hen lekker zitten. We hebben genoeg van die jihadisten, die potentieel hier een aanslag kunnen plegen.

G. Petalas, Spijkenisse