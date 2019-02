Zondag zag ik het programma Langs Romeinse Wegen waarin presentator en Italië-kenner Rick Nieman door Italië trekt.

De eerste aflevering ging over de Italiaanse politiek en Rome en het leuke is dat Nieman vooral de burger aan het woord laat. Dzee is teleurgesteld in de oude politiek en heeft gekozen voor een coalitie van de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging en de ultrarechtse Lega met de allesoverheersende Matteo Salvini.

De Romeinen zijn de corruptie, de slechte huisvesting, wegen en voorzieningen beu en voelen zich door de EU in de steek gelaten bij de opname van migranten. Italië is vergane glorie zo blijkt en veel Romeinen hunkeren naar het grootse verleden.

Bas Overmars, Amsterdam