Paalklevers bestrijden

Er wordt nogal geklaagd over de laadpaalklevers. Dat is simpel op te lossen: als de auto is opgeladen dan krijgt de bestuurder via zijn mobiele telefoon een melding. Vervolgens heeft hij 15 minuten om de auto te verplaatsen naar een gewone P, zo niet, dan betaalt hij 1 euro voor elk kwartier dat de auto niet weg is. Dat kan softwarematig gewoon geregeld worden en maakt het kleven erg duur.

R. Diepen, Breda