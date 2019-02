’Jeugd beweegt te weinig’

Dat er zoveel mensen en met name kinderen met obesitas zijn is niet zo verwonderlijk, het is namelijk een welvaartsprobleem. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het nauwelijks voor omdat er toen minder ongezond werd gegeten en veel meer bewogen. Natuurlijk kan er sprake zijn van aanleg, maar dat zijn maar uitzonderingen.

De jeugd zie je nauwelijks buiten spelen, ze zitten bijna de hele dag met hun tablet, mobieltje, computer etc. te spelen en komen nog nauwelijks in beweging. Kijk eens bij een school hoeveel kinderen daar door hun ouders ,opa's en oma's met de auto heen gebracht worden terwijl ze maar een paar honderd meter van die school wonen.

Ga eens bij een school voor voortgezet onderwijs kijken hoeveel leerlingen daar op de e-bike, brommer scooter en zelfs auto komen. De ouders leggen de kinderen veel te veel in de watten en daardoor bewegen ze veel te weinig.

Als ze de gezondheid van hun kroost werkelijk zo belangrijk vinden moeten ze ze veel meer laten bewegen en gezonder gaan eten. Dit is de enige goede remedie tegen obesitas.

Pappen en nathouden is geen oplossing en alleen een begripvolle aanpak zoals VU-docente Jutka Halberstadt voorstaat gaat écht niet helpen dit probleem op te lossen. Meer bewegen en het liefst met een flinke inspanning en veel minder en gezond eten zijn mijns inziens de enige oplossingen.

Gerard Rood, Stede Broec