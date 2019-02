’Warmtepomp kan kou niet aan’

Bij de tandarts was het steenkoud, hij stookt de praktijk ’warm’ met een milieuvriendelijke warmtepomp, zo meldt lezer B.M. Voogel.

Vandaag was ik bij mijn tandarts in Wilnis. Hij had zijn praktijk eind vorig jaar verplaatst naar een nieuw zorgcentrum in Wilnis. Er heerste een ijzige temperatuur in het pand. Op mijn vraag of de verwarming was uitgevallen vertelde men mij, dat er verwarmingsapparatuur met een warmtepomp was geïnstalleerd. En dit levert helaas beneden de 4°C. onvoldoende warmte leverde om het gehele pand te verwarmen. In het pand zijn een dokter, fysiotherapie en een apotheek gevestigd.

Waarschuwing voor iedereen, die een warmtepomp wil aanschaffen: laat u eerst door een echte deskundige voorlichten en geloof niet de zogenaamde ’klimaatdeskundigen’ die in allerlei praatprogramma's op de tv verschijnen...

B.M. Voogel, Mijdrecht