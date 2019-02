’Niet waar de kinderen bij zijn...’

Het aantal rookvrije kinderboerderijen in Nederland is flink gegroeid. Had in 2017 nog maar een handjevol maatregelen genomen, maandag onthulde staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in de honderdste boerderij het bord ’rookvrij’. Daarmee is in een kwart van de kinderboerderijen roken verboden, meldt het Longfonds.

Als je naar een kinderboerderij gaat met je (klein)kinderen moet je toch zeker een voorbeeld wezen voor de kinderen door niet in hun omgeving/bijzijn te roken.

Een verslaving is aangeleerd, m.a.w. met een beetje goede wil is het ook af te leren. Rokers, zij stinken waar zij staan. Wanneer gaat uw verstand zegevieren?

C. Maertzdorf