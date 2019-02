Uitslag stelling: Gek van GP in Nederland

De overheid hoeft niet financieel bij te dragen, maar brede politieke steun voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport in ons land zou volgens de meesten wel wenselijk zijn. Het zou een tegenwicht kunnen bieden aan ’groen verzet’ tegen de Formule 1-racerij, die velen ook verwachten. „Een GP in Nederland zou wel erg leuk zijn, maar met milieu-fanatici zoals Nijpels, Klaver en Jetten, voorzie ik grote politieke weerstand.”

Misschien dat in politiek Den Haag nog twijfels bestaan, maar in den lande is de Formule 1 autosport ongekend populair. Dat is geheel te danken aan Max Verstappen. „Door hem is de F1 weer helemaal in en in jaren weer spannend. Als de race in Nederland is, kunnen we erheen om hem toe te juichen.” En velen geven hoog op over de persoonlijkheid van de slechts 21-jarige Nederlandse coureur, die woonachtig is in Monaco: „Max is een genie in het besturen en scoren in de F-1 racerij. Zijn prestaties zijn ongelooflijk. Hij is een bijzonder mens en hij kan mensen stimuleren en motiveren.”

Verstappen trekt drommen Nederlandse fans naar GP’s in België en Oostenrijk. De ’zee van oranje gekleurde racefans’ op de tribunes bij die races heeft de organisator van de Formule 1 ervan overtuigd dat een Nederlandse GP levensvatbaar is. Voorlopig wordt aan het circuit van Zandvoort de voorkeur gegeven, deels ook uit historisch besef. In 1985 werd hier de laatste GP van Nederland verreden, waaraan coureur Jan Lammers nog mee deed. Sommigen worden weemoedig en herinneren zich de F1-races op eigen bodem nog: „Heb vroeger alle races op Zandvoort gezien, waar ik als kind woonde.” Toch is als het aan de deelnemers ligt nog geen uitgemaakte zaak dat de Formule 1-race naar het circuit van Zandvoort gaat: 29 procent is voorstander van de locatie in de duinen, maar 27 procent ziet liever het circuit van Assen als racelocatie.

De F1-organisatie zou al op 2020 mikken voor de eerste Nederlandse GP, maar de grote vraag blijft of de benodigde miljoeneninvesteringen voor het circuit en organisatie bijeengebracht kunnen worden. De helft van de deelnemers denkt dat mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort, Prins Bernhard jr., dit wel kan regelen met zijn contacten. Ook gelooft zes op de tien respondenten dat het bedrijfsleven zal toehappen om als sponsor op te treden. Heineken heeft afgelopen weekeinde bij monde van directeur Gianluca Di Tondo laten weten dat het hoopt dat er een Formule 1-race naar Nederland komt, maar het biermerk liet ook direct weten geen directe betrokkenheid te willen bij de realisatie van zo’n race.

Slechts enkelen zien op tegen een comeback van de autoracerij op Zandvoort, en dan gaat het vaak om omwonenden. Zo schrijft een tegenstander: „Het racecircus mag van mij wegblijven. Veel herrie en luchtvervuiling. Overlast voor omgeving door auto’s en afval.” Maar de meesten zien louter positieve kanten aan een GP op eigen bodem, zowel nationaal als regionaal: „Goed voor de economie in de hele regio, denk aan de horeca.”