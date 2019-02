Brief 1 ’Ga staken op zaterdag’

Ze kunnen de schade beperken door zich op dezelfde dagen te profileren. Beide groepen moeten zich realiseren, dat wij in een kenniseconomie leven. Elke leerdag is er één. Ga betogen op zaterdagen of in de vakantieperiode. Dan wekt u meer sympathie op bij buitenstaanders.

E.L. Dobber, Lelystad

