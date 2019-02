Brief 3 ’Klagende leraren vervelend’

Laten ze eens goed kijken naar de oude foto's op schoolbank.nl. Dan zien ze klassen met meer dan 30 leerlingen en één meester of één juf die de kinderen leerden wat ze moesten leren, inclusief breuken. En als de onderwijzer zei dat het stil moest zijn, dan was het ook stil. Discipline noemde je zoiets. Maar tegenwoordig moeten de leerlingen zelfstandig hun ding doen en zelf de opdrachten nakijken. Verder moeten zij van de leerkrachten aanhoren dat ze zo weinig verdienen, dat ze zoveel moet doen, dat het allemaal niet is bij te houden enz. Dan gaat men zich maar ziek melden. Vervanging is er niet en kinderen moeten naar huis. Of men zegt tegen de kindjes: ga maar fijn demonstreren voor een goed klimaat, dan heb ik het een dagje rustig. ’Watjes’ zijn het die tegenwoordig voor de klas staan, zonder roeping en zonder discipline.

David Vesters

Stem op deze brief

Of op één van de andere breven:

Brief 1

Brief 2