’Problemen Venezuela aanpakken’

Het kan toch niet zo zijn dat de Venezolaanse bevolking de dupe wordt van mismanagement. Alle partijen moeten alles uit de kast halen om de problemen diplomatiek op te lossen en er voor te zorgen dat honger en ontberingen tot het verleden gaan horen. Het is 2019 en gewapende conflicten en dreiging hiermee moeten we toch echt als not done gaan beschouwen. Ik meen te mogen opmerken dat we genoeg hebben van burgeroorlogen. Vernietiging van het leven, het doden van mensen is verkeerd. Je mag van een regering op zijn minst verwachten dat zij dit voorstaat. Ik hoop van harte dat er gekozen wordt voor vooruitgang en vrede, wellicht door middel van eerlijke verkiezingen en dat Venezuela weer het mooie land wordt dat het ooit was.

Mariëtte van Beijnen-Swelsen