’Het kan verkeren’

Terwijl hij eerder nog liet weten, dat de islam de grootste ziekte was die ons land de laatste honderd jaar had getroffen. Zo lijkt de PVV wel een kweekvijver te worden voor islam bekeerlingen, want eerder zette de oud PVV-er Arnoud van Doorn oók al die stap. Het kan dus verkeren! Nu Wilders zelf nog. Dan kan de over hem uitgesproken fatwa eindelijk bij het grof vuil.

Jan Muijs