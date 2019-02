’CO2-heffing ramp voor Tata Steel’

De PVDA en Groen Links willen hier op termijn zelfs 80 tot 100 euro van maken.Volgens Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland, zou dit het faillissement van zijn bedrijf betekenen en verdwijnen er direct en indirect zo’n 30.000 banen. Daarnaast wordt de “vuilere“ productie in andere landen vanzelfsprekend verhoogd en is er mondiaal gezien geen milieuvoordeel meer, maar een nadeel veroorzaakt door een hogere CO2-uitstoot. De aandacht voor het klimaat is natuurlijk prima, maar dat er daarnaast een gezonde realiteitszin in acht wordt genomen zou toch voor zich moeten spreken.

Jan Pronk,