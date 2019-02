’Super Bowl voorbeeld sportiviteit’

Geen wanklank over hun beslissing. Geen spelers om hem heen die protesteren tegen een beslissing. Geen afkeurend gezwaai met handen of armen. Geen springende coaches langs de kant met afkeurende blikken of andere walgelijke handelingen. Geen handen voor de mond, als iets met elkaar wordt besproken. Geen schwalbes, geen uitgelokte overtredingen, geen zogenaamde blessures. Geen gele of rode kaarten. Na een eventuele overtreding legt de scheids via de geluidsinstallatie uit wat er is gebeurd en geeft de daarbij behorende oplossing. Iedereen op het veld accepteert de beslissing. Heerlijk publiek, dat zijn eigen team aanmoedigt zonder rotzooi te trappen. Geen opgestoken vingers en agressief gedrag van supporters. Uiteraard werd na afloop de tegenstander ondanks verlies van deze bijzondere finale gewoon omhelst en gefeliciteerd. Daar kunnen voetballers en ook andere sporters nog eens wat van leren. Ik heb genoten.

Eddy Mock, Amstelveen