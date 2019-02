Ruim twee jaar heb ik mijn dienstplicht vervuld bij de Luchtmacht. Ik had die tijd niet willen missen. In 1951 begon ik in Nijmegen. Er was toen discipline, maar vooral respect voor elkaar. Hieruit ontstonden blijvende vriendschappen. Ik heb mijn diensttijd als zeer nuttig ervaren mede omdat die bij sollicitaties een positieve invloed had.

Hans Boon, Wormerveer