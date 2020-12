’Afvalstoffenheffing oneerlijk berekend’

Heel vaak worden deze heffingen opgelegd aan één- en twee- of meerpersoonshuishoudens, terwijl het zonneklaar is, dat een éénpersoonshuishouden veel minder riool- en afvalstoffen produceert dan bijv. een zespersoonshuishouden. Er is hier sprake van milde tot grove discriminatie, al naar gelang de gezinssamenstelling. In deze tijd van computers kan er toch heel eenvoudig gedifferentiëerd worden, bijvoorbeeld in één-, twee- t/m vier, vijf- en meerpersoonshuishoudens?

J.J. van Katwijk