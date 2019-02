Uitslag stelling: Pinnen op veilige plekken

Hoewel het aantal plofkraken afneemt, zijn ze vaak wel gewelddadiger van aard. ING haalde om die reden de afgelopen twee jaar 170 pinautomaten weg vanwege het gevaar voor omwonenden. De helft van de respondenten begrijpt waarom banken dit doen, maar een even groot percentage denkt dat ze de plofkraken als excuus gebruiken om geldautomaten te verwijderen. „Het is natuurlijk een centenkwestie, het komt hun wel goed uit. Weer minder kosten”, wordt gemopperd.

De stellingtegenstanders vinden dat er genoeg automaten beschikbaar moeten blijven. Contant geld is een wettelijk betaalmiddel, dus banken moeten zorgen dat hun klanten daar de beschikking over blijven houden, stellen zij. „De banken hebben het aantal kantoren al drastisch teruggebracht en plofkraken zijn daar een logisch gevolg van. Kortom, meer fysieke kantoren, waar men contant geld kan opnemen, zal het aantal plofkraken doen afnemen”.

Anderen lijkt het een goed idee om de geldautomaten op plekken te plaatsen waar in ieder geval geen gevaar voor de omgeving is. „Bijvoorbeeld in supermarkten, de openingstijden zijn daar zo ruim dat je bijna altijd aan contant geld kunt komen.”

De meesten denken dat plof- of ramkraken nooit helemaal te voorkomen zijn, cameratoezicht en preventiemaatregelen ten spijt. Een derde is daar optimistischer over en denkt dat de beveiliging ’beter kan en moet’. Sommigen dragen creatieve oplossingen aan. Zo oppert iemand: „Waarom geen inkt op de biljetten als ze na een kraak vrijkomen? Dan hebben ze er niks meer aan”. Een ander laat zich inspireren door de Britse kunstenaar Banksy: „Activeer een versnipperaar”.

Sowieso vindt vrijwel iedereen de straffen te laag: twee jaar cel voor plofkraken waarbij geen gevaar is voor omwonenden en minimaal vier jaar als het getroffen gebouw wordt bewoond. „Bij plofkraken met explosieven wordt veel schade toegebracht aan gebouwen. Hierbij is instortingsgevaar reëel. Daarom moeten daders nog zwaarder gestraft worden.” Dat Justitie daders ook probeert te ’plukken’ door ze te laten opdraaien voor de schade, kunnen de meesten alleen maar toejuichen, hoewel sommigen cynisch opmerken ’dat er in het algemeen toch niets bij hen te halen valt’.

De geldautomaten van Rabobank, ING en ABN Amro worden dit en volgend jaar vervangen door de Geldmaat, die geel van kleur en bankonafhankelijk is. Een goed initiatief, vindt twee derde. „Soms staan er vier pinautomaten, van elke bank één, bij elkaar, dus goed dat er één Geldmaat komt”, schrijft iemand.

Ruim een kwart is de afgelopen jaren minder gebruik gaan maken van geldautomaten, zij vinden het dan ook geen probleem dat er automaten verdwijnen. „Waarom met je pasje geld opnemen als je met dat zelfde pasje ook gewoon kunt betalen?”, vraagt iemand zich af. Maar anderen zeggen: „Laten we nog wel rekening blijven houden met mensen die wel gebruik willen/moeten maken van een geldautomaat. Denk aan de ouderen die dan te ver moeten reizen om te kunnen pinnen.”