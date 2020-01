’Ouderen krijgen geen visite meer met zulke parkeerprijzen’

Regelmatig op visite gaan in de stad kan je een klein fortuin kosten. Ⓒ ANP

De parkeertarieven die met name in de grote steden de pan uit rijzen, zijn funest voor het sociale contact van kwetsbare ouderen. Dat stelt Liane den Haan. ,,Stel je voor dat de mensen van wie je afhankelijk bent, niet meer kunnen of willen betalen om bij jou in de buurt te parkeren?”