’Bitcoin soort tulpenmanie’

De bitcoin gaat ’sky-high’ en daar bevindt zich ook precies de waarde ervan, in de cloud. Je krijgt er niets van in je handen, weet Tjitte van Akker.

Het belangrijkste is dat je erin gelooft. Dit was ook het geval met de dwaze tulpenhandel in de jaren 1634-1637 rondom Amsterdam. Men kon voor enkele tulpenbollen een Amsterdams grachtenpand kopen. Zijn er inderdaad tekenen dat de oude betalingssystemen zullen falen? De cryptomunt is wel een handig systeem voor het afwikkelen van duistere transacties, witwassen etc. Heffingen zoals belasting zullen ook eenvoudiger kunnen worden omzeild.

De gevaren liggen als zo vaak bij degenen die als laatste instappen.

Tjitte van Akker, Leeuwarden